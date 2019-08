Trump noemt ontmoeting met Iraanse president Rohani 'realistisch'

De Franse president Macron hoopt dat er op korte termijn een ontmoeting komt tussen de Amerikaanse president Trump en de Iraanse president Rohani. Macron zei in de afsluitende persconferentie van de G7 in Biarritz dat zo'n ontmoeting in de "komende weken" zou kunnen plaatsvinden.

Trump zei dat hij zo'n ontmoeting "als de omstandigheden juist zijn" niet uitsluit en noemde een termijn van enkele weken zelfs "realistisch". Als de ontmoeting er komt, zou dat een grote diplomatieke doorbraak betekenen.

Tijdens de G7 was Trump opvallend mild over de Iraanse leiders. "We zijn niet uit op een verandering van het regime", zei hij. En: "We hopen dat Iran weer een rijk land wordt, dat het ze goed gaat."

Atoomakkoord

De verhoudingen tussen de VS en Iran zijn uiterst gespannen, sinds het opzeggen door de VS van het internationale atoomakkoord met Iran in 2015. Dat akkoord maakt het volgens Trump mogelijk dat Iran doorgaat met het ontwikkelen van een kernwapen. Hij legde Iran zware economische sancties op.

De EU-landen hebben nog wel vertrouwen in het akkoord en zijn bang dat het conflict tussen Iran en de VS en zijn bondgenoten in het Midden-Oosten op een oorlog uitloopt.

Vermoedelijk baseert Macron zijn hoop op gesprekken die hij de afgelopen dagen met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif heeft gehad. Die verscheen gisteren op uitnodiging van Macron in Biarritz. Zarif heeft niet met Trump gesproken. Mogelijk is er wel contact met Amerikaanse diplomaten geweest.

Rusland

Trump zei ook dat hij Rusland wil uitnodigen voor de G7 volgend jaar in de VS. Rusland wordt geweerd sinds de annexatie van de Krim in 2014.

Volgens Trump zijn meer G7-leden voorstander van een terugkeer van Rusland, maar zijn er ook tegenstanders. De discussie zou nog niet zijn afgerond.