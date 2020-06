Wekdienst 20/6: Digitaal congres SP • Tweede Black Lives Matter-protest in Den Haag

Ander nieuws uit de nacht:

Meer dan een miljoen bevestigde besmettingen in Brazilië: Gisteren kwamen er ruim 54.000 gevallen bij. Het dodental staat in het land op zo'n 49.000. Het is na de VS het tweede land dat zoveel besmettingen kent.

Vliegtuig met hulpgoederen vanuit Nederland aangekomen in Suriname: Er zijn vooral persoonlijke beschermingsmiddelen zoals schorten en mondkapjes naar het land gestuurd.

Kapitein Amerikaans vliegdekschip alsnog uit functie gezet: De marineleiding adviseerde eerst nog om Brett Crozier in ere te herstellen, maar heeft dat besluit nu toch teruggedraaid na een uitgebreid vervolgonderzoek.

En dan nog even dit:

Nu de greep van het coronavirus op de politieke agenda enigszins verslapt, komt er meer ruimte voor geharrewar, ook binnen de coalitie. De vier fractievoorzitters hebben vorige week een stevig gesprek gehad over de oplopende onderlinge irritatie. "Als dit zo doorgaat, houden we het geen negen maanden meer vol", was te horen.

Directe aanleiding voor het uitpraatmoment was de opmerking van ChristenUnie dat het "niet voorstelbaar" is dat dit kabinet nog een besluit neemt over opening van vliegveld Lelystad. VVD, en in mindere mate CDA, waren op zijn zachtst gezegd not amused. Maar ook de discussies over biomassa, de coronawet en het stikstofrapport van Remkes zorgen voor irritatie.

Veel gespreksstof dus voor het viertal, maar ze zijn er voorlopig uitgekomen onder het motto: "Laten we het hoofd koel houden, want we moeten nog even". Dat 'even' duurt nog een maand of negen, want dan zijn de Tweede Kamerverkiezingen.