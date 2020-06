Vliegtuig met hulpgoederen vanuit Nederland aangekomen in Suriname

Nederland heeft op verzoek van Suriname een zending medische hulpgoederen gestuurd. Het zou gaan om een lading van ongeveer 600.000 euro. Er zijn vooral persoonlijke beschermingsmiddelen zoals schorten en mondkapjes naar het land gestuurd.

Ruim een week geleden werd bekend dat de Surinaamse regering formeel om hulp had gevraagd aan Nederland. Ook de Vereniging van Medici in Suriname, verschillende ziekenhuizen en individuele artsen hadden om hulp gevraagd.

De Surinaamse stichting Su4Su is betrokken bij de steun. Woordvoerder Hennah Draaibaar zegt dat er volgende week nog tien beademingsapparaten en 50.000 coronatesten naar Suriname worden verzonden. De tests zijn gedoneerd door het RIVM.

Su4Su is al begin dit jaar begonnen met geld inzamelen om voorbereid te zijn op een uitbraak. In de eerste fase is al 1,3 miljoen euro opgehaald. Dit geld is besteed aan IC-bedden, persoonlijke beschermingsmiddelen en testen.

Besmettingen lopen op

Of er later meer geld of spullen nodig zijn hangt af van hoe de corona-uitbraak zich de komende weken ontwikkelt in het land. Het aantal besmettingen loopt de afgelopen week per dag op. Op dit moment zijn in Suriname 293 mensen besmet met het virus, 213 van hen vertonen nog ziekteverschijnselen. 72 mensen zijn genezen terwijl er acht zijn overleden en 329 mensen in quarantaine zitten.