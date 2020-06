Meer dan een miljoen bevestigde besmettingen in Brazilië

Brazilië heeft, na de Verenigde Staten, als tweede land ter wereld meer dan een miljoen coronabesmettingen vastgesteld. Gisteren kwamen er ruim 54.000 gevallen bij. Het dodental staat in het land op zo'n 49.000.

Het 210 miljoen inwoners tellende land stelde op 26 februari voor het eerst een besmetting vast. Sommige experts denken dat inmiddels al vele miljoenen mensen zijn besmet.

"Er is een onderrapportage van een omvang van vijf tot tien keer", zegt professor Alexandre Naime Barbosaeen de staatsuniversiteit in São Paulo tegen persbureau Reuters. "Het echte aantal is waarschijnlijk minstens 3 miljoen. Het zou zelfs zo hoog als 10 miljoen kunnen zijn."

Kritiek op president

Ondertussen houdt president Jair Bolsonaro nog altijd vol dat het coronavirus niet veel voorstelt. De president krijgt veel kritiek op zijn beleid. Sinds Bolsonaro in april ruzie kreeg met minister Mandetta van Volksgezondheid en hij hem ontsloeg is er geen vervanger aangesteld.

Bolsonaro noemde het virus eerder "een griepje". Ook prees hij geneesmiddelen aan waarvan de werking niet bewezen is. Zijn houding zorgt voor spanning met gouverneurs in het land. Bolsonaro zegt dat een lockdown slecht is voor de economie. De gevolgen daarvan zouden ernstiger zijn dan de ziekte zelf.