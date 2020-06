Als je corona krijgt in Brazilië, kun je maar beter goed verzekerd zijn

In haar huis in een arme wijk van Osasco, een voorstad van São Paulo, doet Ana haar verhaal. "Ze testen alleen als je wordt opgenomen", legt ze uit. Ze moest haar moeder Silvana achterlaten in de gang van de spoedeisende hulpkliniek. "Er was pas een paar uur later een bed voor haar." Omdat familieleden buiten moesten blijven, hield ze contact met haar moeder via WhatsApp.

Silvana klaagde over de zorg. "Ze was te zwak en uitgeput om naar het toilet te kunnen gaan. Maar niemand hielp haar. Mijn moeder is 48 uur lang niet verschoond of gewassen", zegt Ana. Ze sprak er een verpleegster op aan. "Geef me dan toestemming om naar binnen te mogen, dan kan ik haar tenminste een schone onderbroek aandoen", had ze tegen een zuster gezegd. "Die vroeg me of ik een vrouw van 120 kilo overeind kon helpen. 'Nee', zei ik. 'Wij dus ook niet', zei de verpleegster".

Na twee dagen was er eindelijk plek in een echt ziekenhuis. Haar moeder werd overgeplaatst. "Het was de laatste keer dat we elkaar in het echt konden zien, ook al was het op grote afstand", verzucht Ana met tranen in haar ogen.

In het ziekenhuis was de verpleging veel attenter, toch maakte Ana zich grote zorgen. "Ze maakten niet elke dag een röntgenfoto, of een scan om de voortgang van de ziekte in de gaten te houden. Elke dag was er een andere arts, niemand wist precies hoe het zat."