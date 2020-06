Kapitein Amerikaans vliegdekschip alsnog uit functie gezet

De kapitein van het door corona getroffen Amerikaanse vliegdekschip USS Theodore Roosevelt krijgt zijn baan definitief niet terug. Brett Crozier werd in maart uit zijn functie gezet nadat er een brief van hem was uitgelekt waarin hij opriep tot strengere maatregelen tegen de verspreiding van corona. De marineleiding adviseerde eerst nog om hem in ere te herstellen, maar heeft dat besluit nu toch teruggedraaid na een uitgebreid vervolgonderzoek.

De kapitein wilde in maart toestemming om het overgrote deel van de bemanning aan land te zetten. Dat was volgens hem de enige mogelijkheid om de corona-uitbraak aan boord onder controle te krijgen. Uiteindelijk raakten meer dan 1000 van de 5000 opvarenden besmet met het virus, ook Crozier zelf.

Bevelstructuur doorbroken

De brief die Crozier stuurde, was tegen het zere been van de marineleiding in Washington. Die vond dat hij de bevelstructuur had doorbroken door zijn oproep naar een aantal hoge officieren te sturen zonder zijn directe baas in te lichten. De rel leidde tot een van de grootste leiderschapscrises in de geschiedenis van de Amerikaanse marine.

Uit het vervolgonderzoek van de marine blijkt dat Crozier en zijn directe leidinggevende, schout-bij-nacht Stuart P. Baker, "ernstige beoordelingsfouten" hebben gemaakt. Baker krijgt een berisping; zijn promotie wordt uitgesteld.

De minister die Crozier in eerste instantie uit zijn functie had gezet, was eerder al zijn baan kwijtgeraakt. Thomas Modly vloog naar Guam om de bemanning van de Roosevelt toe te spreken. Hij noemde Crozier "te naïef of te dom" voor zijn functie. Dat leidde tot grote verontwaardiging.

Het virus kon zich makkelijk verspreiden op het marineschip. De bemanningsleden leven en werken er dicht op elkaar in krappe ruimtes. Het schip kon tien weken lang niet worden ingezet. Het lag al die tijd voor kust van Guam, een Amerikaans eiland in de Stille Oceaan.