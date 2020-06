Stemming binnen FNV over pensioenakkoord vertraagd

Of de vertraging betekent dat er een meerderheid van de FNV-leden niet akkoord wil gaan, is niet duidelijk. De andere twee vakbonden aan tafel hebben zich al uitgesproken. Het CNV ging akkoord. Vakbond VCP zegt voorlopig geen ja en geen nee, omdat er wat de bond betreft te weinig zekerheid is over compensatie van werknemers die een deel van hun pensioenopbouw verliezen.

Einde aan harde beloften

Met het pensioensysteem komt er een einde aan harde beloften over de hoogte van pensioenen. De uitkering gaat meer afhangen van de ontwikkelingen op de beurs. Gaan de koersen omhoog, dan stijgen ook de pensioenen.

Het concreetst op de korte termijn is dat de meeste pensioenkortingen voor komend jaar van de baan zijn. Volgens minister Koolmees vanwege de 'uitzonderlijke economische omstandigheden'.