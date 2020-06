Koolmees baalt stevig van uitstel FNV-stemming: 'Risico op vertraging'

Minister Koolmees vindt het "heel vervelend" dat de FNV-stemming over het nieuwe pensioenstelsel is uitgesteld. "Zeker, ik sta stevig te balen. Ik ben teleurgesteld."

Hij wil nog niet ingaan op mogelijke gevolgen van het uitstel. "De FNV heeft mij meer tijd gevraagd en die ruimte heb ik gegeven. Ik ga wachten tot de FNV op korte termijn een nieuwe vergadering organiseert."

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft jaren onderhandeld met de werkgevers en de werknemers over een nieuw systeem dat vanaf 2026 ingevoerd zou worden. Het vorige week gepresenteerde conceptakkoord is pas geldig als ook het FNV-ledenparlement ermee instemt.

Maar de vandaag geplande stemming werd onverhoopt afgeblazen. Volgens FNV-voorman Busker vonden veel leden dat ze te weinig uitleg hebben gekregen over het akkoord.

Vertraging

Koolmees wil niet te veel zeggen over achterliggende redenen. "Er is, geloof ik, ook gedoe over procedures." Hij wacht nu af en zegt verder na te denken over mogelijke gevolgen. "Het risico op vertraging is aanwezig." Hij had gehoopt dat de Tweede Kamer het nieuwe pensioenakkoord voor de zomervakantie zou kunnen bespreken, maar dat wordt nu krap.

De minister vindt het nog te vroeg om te denken aan de invoering van een pensioenstelsel zonder de steun van de vakbond. Het CNV is al wel akkoord.

Koersen

Met het pensioensysteem komt er een einde aan harde beloften over de hoogte van pensioenen. De uitkering gaat meer afhangen van de ontwikkelingen op de beurs. Gaan de koersen omhoog, dan stijgen ook de pensioenen.

Het concreetst op de korte termijn is dat de meeste pensioenkortingen voor komend jaar van de baan zijn. Volgens minister Koolmees vanwege de 'uitzonderlijke economische omstandigheden'.