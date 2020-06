Kopgroep met Nederland stopt met aankopen corona-vaccins

De vier landen van de 'vaccinalliantie', waaronder Nederland, reserveren voorlopig geen nieuwe doses corona-vaccins. De alliantie bestaat pas een paar weken, maar lijkt na slechts één aankoop al een vroege dood gestorven.

De vier landen gaan meedoen aan het vaccinprogramma van de Europese Commissie dat vandaag werd gepresenteerd. De Commissie wil beschikbare vaccins tegelijkertijd eerlijk verdelen over alle EU-landen. Ook de vaccinalliantie belooft dat, maar diplomaten van andere EU-landen laten weten meer vertrouwen te hebben in de Europese Commissie als het aankomt op een eerlijke verdeling.

Afgelopen zaterdag investeerde Nederland samen met Duitsland, Italië en Frankrijk in het farmaceutische bedrijf AstraZeneca. In ruil daarvoor krijgen de landen 300 tot 400 miljoen doses van een nog verder te ontwikkelen corona-vaccin.

Minister De Jonge zei toen dat de vier landen, om de kansen te spreiden, nog in gesprek waren met andere ontwikkelaars. "Wij willen wedden op meerdere paarden tegelijk, omdat je van tevoren niet weet wie de race gaat winnen."

Ergernis

In Brussel was irritatie over de soloactie van Nederland en de andere drie landen. Diplomaten van verschillende EU-landen zeggen tegen de NOS dat ze liever hebben dat de Europese Commissie de vaccins aankoopt, omdat alleen dan gegarandeerd kan worden dat alle vaccins tegelijkertijd en eerlijk over de Europese Unie worden verdeeld.

Verschillende bronnen stellen dat ook de Europese Commissie geërgerd was over de kopgroep, maar inmiddels lijken de plooien gladgestreken. De Commissie prijst vandaag het oprichten van de vaccinalliantie als "een belangrijke stap in gezamenlijk optreden", maar dat verhult dat de alliantie feitelijk is opgeheven. De vier landen blijven in contact met AstraZeneca, maar zullen geen nieuwe aankopen meer doen, stelt een woordvoerder van minister De Jonge.

Dat de alliantie niet verder gaat is ook op te maken uit de woorden van premier Rutte van vanmiddag. Hij stelt dat het initiatieven van de alliantie en de Europese Commissie "eigenlijk in elkaar worden geschoven".

Het is onduidelijk hoeveel geld Nederland heeft uitgegeven aan de eerste aankoop van vaccins bij AstraZeneca. De vaccinalliantie blijft wel samenwerken om die aankoop verder te begeleiden.