Ook Brussel wil vaccinrechten opkopen, 2,7 miljard vrijgemaakt

De Europese Commissie gaat zo snel mogelijk rechten op toekomstige coronavaccins aankopen. Die vaccins zijn nu nog in ontwikkeling en door de rechten in te kopen bij verschillende producenten hoopt de Europese Commissie dat de EU vooraan in de rij staat tegen de tijd dat een van de vaccins ook daadwerkelijk kan worden ingezet.

Een alliantie van Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië maakte zaterdag al bekend dat ze de rechten op een vaccin hebben aangekocht. Toen zeiden verschillende bronnen dat de Europese Commissie daarover zeer geïrriteerd was.

Als die irritatie er was, heeft de Commissie het schip gekeerd. Nu is Brussel juist lovend over het initiatief van de vier landen. "Het was een belangrijke stap van gezamenlijke actie door lidstaten." De Commissie wil leren van de ervaringen die de vier landen opdoen.

Voor het opkopen van de vaccins maakt Brussel 2,7 miljard euro vrij. Dat geld zal snel worden terugverdiend, zegt de Commissie, gezien de enorme economische schade die het coronavirus op dit moment aanricht. "Elke gewonnen maand in het ontwikkelen van een vaccin zal veel levens en banen redden en daarmee ook miljarden euro's."

Regels versoepeld

Naast het vrijmaken van geld, moet ook het flexibel omgaan met de regels de ontwikkeling van een vaccin versnellen. Normaal kan het ontwikkelen van een vaccin wel tien jaar duren, maar die tijd is er nu niet. Daarom moet het Europees Medicijn Agentschap, gevestigd in Amsterdam, al in een veel eerder stadium betrokken worden, zodat vaccins snel kunnen worden goedgekeurd. Ook wil de Europese Commissie het principe dat gebruiksaanwijzingen in alle EU-talen beschikbaar moeten zijn tijdelijk laten vallen.

Uiteindelijk moeten ook landen buiten de EU toegang krijgen tot de vaccins, al zal dat waarschijnlijk pas zijn nadat de EU zich ervan heeft verzekerd dat er genoeg doses voor Europa zijn. Succes is niet gegarandeerd. Het ontwikkelen van een vaccin kan ook nog altijd mislukken, zegt de Commissie.