Nederland koopt met andere EU-landen zeker 300 miljoen doses potentieel coronavaccin

Zojuist tekenden Nederland🇳🇱, Duitsland🇩🇪, Frankrijk🇫🇷 en ItaIië🇮🇹 een contract met @AstraZeneca over de levering van een mogelijk coronavaccin. Belangrijke stap. Pas als er een vaccin is, zijn we echt beschermd. In Nederland, in Europa🇪🇺 en daarbuiten. 👉 https://t.co/kLkJFyur06