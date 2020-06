Nederland wil samen met andere landen aan coronavaccin komen

Nederland en drie andere Europese landen slaan de handen ineen om snel de beschikking te krijgen over een vaccin tegen het coronavirus. Het kabinet wil samen met Duitsland, Frankrijk en Italië "kansrijke initiatieven" in kaart brengen en onderhandelen met ontwikkelaars en farmaceutische bedrijven.

Er zijn veel landen die investeren in onderzoek naar een vaccin. Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië zien daarbij veel voordelen in een gezamenlijke strategie.

Productie in Europa

De vier landen hopen door samen de initiatieven te verkennen voldoende vaccins veilig te stellen voor de EU en andere landen, bijvoorbeeld ook in Afrika. Het is hun bedoeling dat de productie van vaccins zoveel mogelijk op Europese bodem gebeurt. Ze willen ook dat de "alliantie" met de farmaceuten afspraken maakt over de betaalbaarheid.

Op de vraag waarom juist Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië samenwerken, antwoordt het ministerie van Volksgezondheid dat deze vier landen de meeste ontwikkel- en productiefaciliteiten in de EU hebben.

Het is viertal is van plan ook de Europese Commissie bij de onderhandelingen te betrekken en ook andere EU-landen mogen zich aansluiten: "Zo kan de hele Europese bevolking, in het bijzonder de meest kwetsbare personen, van een vaccin profiteren", zegt minister De Jonge.