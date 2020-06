Wekdienst 15/6: Meer visite verpleeghuizen • Wanneer is het Songfestival?

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Een aantal coronabeperkingen wordt versoepeld: er mogen weer meer mensen per bewoner op visite in verpleeghuizen, wc's en douches op campings en vakantieparken mogen weer in gebruik worden genomen en praktijklessen en examens kunnen weer worden afgenomen op scholen.

Het is weer mogelijk om naar twaalf Europese landen te reizen: België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Frankrijk, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Polen, Portugal, Tsjechië en Zwitserland gaan van code oranje naar code geel.

De European Broadcasting Union (EBU) maakt bekend wanneer het Eurovisiesongfestival in Rotterdam wordt gehouden. De EBU heeft het liedjesfestijn vanwege de coronacrisis afgelast.

Wat heb je vannacht gemist?

Voormalig tv-presentator, televisiemaker en journalist Aad van den Heuvel is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Aad van den Heuvel had een lange carrière als verslaggever en presentator bij KRO's Brandpunt en was op later leeftijd ook presentator van tal van andere programma's waaronder het satirische, humoristische Ook dat nog!