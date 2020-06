Zwarte arrestant Rayshard Brooks overleed aan twee schotwonden in rug

Rayshard Brooks is overleden aan de gevolgen van twee schotwonden in zijn rug, blijkt uit de autopsie op zijn lichaam. De zwarte Amerikaan werd vrijdagavond in Atlanta door een witte agent doodgeschoten toen hij zich verzette bij zijn arrestatie. De kogels beschadigden zijn organen en veroorzaakten veel bloedverlies.

Het Openbaar Ministerie van Fulton County meldt dat het autopsierapport deel zal uitmaken van het onderzoek naar het incident. In de loop van de week wordt een besluit verwacht over mogelijke aanklachten tegen de betrokken agenten. Er moeten onder meer nog twee getuigen worden gehoord.

De 27-jarige Brooks lag te slapen in zijn auto bij een fastfoodrestaurant. Hij blokkeerde daar de toegang tot de drive-through. Toen twee agenten hem wakker maakten en een alcoholtest afnamen, bleek hij onder invloed te zijn. Hij verzette zich vervolgens bij zijn arrestatie: hij pakte een stroomstootwapen af van een agent, rende weg en richtte het wapen tijdens zijn vlucht op een van de agenten. Daarop werd hij neergeschoten.

Tegen CNN zegt hoofdaanklager Paul Howard dat hij het onbegrijpelijk vindt dat het voorval zo uit de hand kon lopen: "Brooks leek geen enkel gevaar te vormen voor zijn omgeving, dus dat dit tot zijn dood heeft geleid lijkt gewoon onredelijk."

Opnieuw golf van protest

De politiechef van Atlanta nam ontslag naar aanleiding van het incident. De agent die ervan wordt verdacht Brooks te hebben doodgeschoten, is ontslagen. De burgemeester van Atlanta had daartoe opgeroepen. De andere agent moet voorlopig bureauwerk doen.

Het incident heeft afgelopen weekend tot een nieuwe golf van protest geleid, na de demonstraties naar aanleiding van de dood van George Floyd in Minneapolis. Het restaurant waar het incident plaatsvond, werd zaterdagavond in brand gestoken. Er is een beloning van 10.000 dollar uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van de brandstichters. Gisteren werd er wel vreedzaam gedemonstreerd.

De politie heeft beelden van bewakingscamera's vrijgegeven waarop het incident te zien is: