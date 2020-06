Opnieuw staking bij Tata Steel, nachtploeg legt werk neer

Werknemers van Tata Steel hebben opnieuw het werk neergelegd. De nachtploeg is sinds gisteravond 22.00 uur in staking. De werkonderbreking zal ten minste acht uur duren.

Door de staking bij de staalproducent in IJmuiden is de hele productie van verpakkingsstaal stil komen te liggen, meldt vakbond FNV. Daardoor zullen verpakkingen van bijvoorbeeld ingeblikte groente en babyvoeding tijdelijk niet leverbaar zijn.

Derde staking

Het is de derde keer in korte tijd dat er wordt gestaakt. Sinds woensdag voert het personeel actie tegen de dreigende reorganisatie bij het bedrijf. De Indiase eigenaren van het staalbedrijf willen in Europa duizenden banen schrappen. Medewerkers eisen garanties dat er geen gedwongen ontslagen vallen en dat er geen banen verdwijnen.

Ook is er onvrede over het plotselinge vertrek van directievoorzitter van Tata Steel Nederland Theo Henrar. Medewerkers vinden dat ze geen goede uitleg hebben gekregen over zijn vertrek.

"We hebben de afgelopen dagen niks gehoord van de directie op onze eisen", zegt FNV-bestuurder Roel Berghuis. "We blijven net zo lang doorstaken en actievoeren tot het doordringt bij de directie dat de mensen van Tata Steel zekerheid willen."