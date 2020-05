Topman Tata Steel Nederland weg, woedende ondernemingsraad spreekt van ontslag

Topman Theo Henrar van staalbedrijf Tata Steel Nederland gaat weg. Hij vertrekt eind deze maand al. Volgens een verklaring van Tata Steel Europa, waar het Nederlandse deel onder valt, is zijn vertrek in wederzijds overleg. Maar volgens de centrale ondernemingsraad (COR) is hij ontslagen. De raad heeft het vertrouwen in de Europese leiding opgezegd.

De COR noemt het "ontslag" van de Nederlandse topman "onbegrijpelijk en ondoordacht".

In de verklaring van het bedrijf staat geen specifieke reden voor het vertrek van Henrar. Ook bij navraag wil Tata geen reden geven.

Volgens de COR spelen de verhoudingen met de getroebleerde afdeling van Tata in het Verenigd Koninkrijk mee. "Theo Henrar heeft de afgelopen jaren als directievoorzitter gekeken naar de belangen van Tata Steel Nederland en Tata Steel Europa, ondanks de zware druk om het (gedurende meer dan 20 jaar) verliesgevende Tata Steel UK vanuit Nederland te ondersteunen."

De Nederlandse tak zou op dit moment nog meer dan 150 miljoen euro aan het bedrijf in het VK uitlenen.