Tata Steel bevestigt: zo'n 1600 banen weg in Nederland

Staalfabrikant Tata Steel heeft bekendgemaakt dat de fabriek in IJmuiden zwaar getroffen wordt bij de reorganisatie in Europa. Van de 3000 verwachte ontslagen, zijn er zo'n 1600 in Nederland, bevestigt het bedrijf. Dat getal circuleerde al een tijd in de media, maar Tata zelf zweeg vooralsnog over de verdeling.

Bij de Britse fabrieken verdwijnen zo'n 1000 arbeidsplaatsen en in de rest van de wereld ongeveer 350. Volgens Tata Steel bestaat twee derde van de geschrapte functies uit kantoorbanen en management-functies.

Medewerkers reageerden vorige week aangeslagen op het nieuws over de naderende ontslaggolf. De Europese directeur Henrik Adam zegt in een persbericht dat hij zorgen bij collega's begrijpt, maar dat het bedrijf niet stil kan staan in een veranderende wereld.

Tata wil de komende weken opnieuw met de Centrale Ondernemingsraad om tafel om de details van de plannen te bespreken. De ondernemingsraad is fel tegen massaontslagen.

Vakbond FNV zegt tegen het Noordhollands Dagblad dat acties onvermijdelijk zijn, als er geen beter plan komt.