Ontslagen bij Tata Steel: '1500 man is heftig, dat is veel te veel'

Dat er banen bij Tata Steel zouden verdwijnen werd al verwacht. Vorige maand lekte al een memo aan het personeel uit, waarin vermeld werd dat Tata in heel Europa 830 miljoen euro aan kosten wil schrappen. 170 miljoen euro daarvan moest op personeelskosten worden bespaard.

Op een totaal van 21.000 werknemers bij Tata Steel in Europa zitten er 11.000 in Nederland. Eerder ging de Centrale Ondernemingsraad nog van uit dat er 1000 banen bij het concern zouden verdwijnen.

Tata Steel heeft veel last van de markt in van de Europese markt. De auto-industrie is de voornaamste afnemer van het staal uit IJmuiden, en die sector zit nu in zwaar weer.