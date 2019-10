Tata Steel wil 830 miljoen bezuinigen, duizenden banen op de tocht

De internationale staalgigant Tata Steel gaat flink bezuinigen en wil dat onder meer doen door fors te schrappen in het personeelsbestand. Een groot deel van de bezuiniging zal door Tata Steel Nederland opgebracht moeten worden, staat in een memo aan het personeel, dat NH Nieuws in handen heeft.

In totaal wil Tata Steel in heel Europa 830 miljoen euro aan kosten schrappen. Hoeveel voor rekening van de voormalige hoogovens in Velsen komt, is niet bekend. Wel wordt geschreven dat alleen het omlaag brengen van personeelskosten in alle Europese vestigingen al zo'n 170 miljoen euro moet opleveren. Tata wil onder meer werk uitbesteden naar lagelonenlanden als India.

De vicevoorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Tata Steel zegt tegen NH Nieuws dat zo'n 2500 banen in Velsen, Frankrijk, Engeland en België verdwijnen. Dat komt neer op een kwart van alle banen bij die vestigingen.

Fors

De COR spreekt van "een zeer forse ingreep" en noemt de bezuinigingen "buitenproportioneel gezien de huidige financiële situatie van Tata Steel Nederland". De verwachting is dat er volgende maand meer duidelijkheid komt over de precieze besparingen.

Een woordvoerder van het bedrijf wil het te bezuinigen bedrag niet bevestigen. Wel zegt hij dat er in juni een 'transformatie-programma' is begonnen om het bedrijf "simpeler en slanker" te maken. "We verwachten dat dat gepaard zal gaan met een reductie in de personeelskosten. Dat zal gebeuren in overleg met personeelsvertegenwoordigingen."