Aanslagpleger Noorse moskee krijgt 21 jaar cel

De man die in augustus een aanslag pleegde op een Noorse moskee moet 21 jaar de gevangenis in, de maximale celstraf in Noorwegen. Volgens de rechter heeft de 22-jarige Philip Manshaus zich schuldig gemaakt aan moord en terrorisme.

Manshaus drong in augustus de Al-Noor-moskee binnen in Bærum, ten westen van de hoofdstad Oslo. Daar loste hij vier schoten, waarbij een persoon lichtgewond raakte. Manshaus werd overmeesterd door een 65-jarige moskeeganger. Er waren op het moment van de aanslag maar enkele mensen in de moskee aanwezig, om het Offerfeest voor te bereiden.

Na de aanslag vond de politie het levenloze lichaam van een 17-jarige vrouw in de woning van de dader. Het bleek te gaan om zijn stiefzus, die hij had doodgeschoten met zijn jachtgeweer.

Christchurch

In de rechtbank zei Manshaus dat hij het betreurde dat hij met zijn aanslag op de moskee niet meer schade had aangericht. Ook gaf hij blijk van extreemrechtse en islamofobe opvattingen. Eerder bracht hij al eens een Hitlergroet in de rechtszaal. Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak, omdat ze twijfelde aan de toerekeningsvatbaarheid van de 22-jarige Noor.

Mogelijk was Manshaus geïnspireerd door de aanslag op een moskee in Christchurch in Nieuw-Zeeland. Daar opende een extreemrechtse terrorist in maart vorig jaar het vuur op moskeegangers, waarbij 51 mensen omkwamen. Net als de Nieuw-Zeelandse schutter wilde Manshaus zijn aanslag livestreamen op sociale media, maar dat mislukte.