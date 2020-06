Ex-coffeeshophouder Van Laarhoven komt niet vervroegd vrij

Voormalig coffeeshophouder Johan van Laarhoven komt niet vervroegd vrij. Het gerechtshof in Den Haag heeft zijn verzoek in hoger beroep afgewezen. Van Laarhoven blijft daarmee tot zeker augustus volgend jaar vastzitten.

Het gerechtshof vindt het handelen van het Openbaar Ministerie niet onrechtmatig en verbindt geen juridische consequenties aan een kritisch rapport van de Nationale Ombudsman.

De Brabantse coffeeshophouder werd in 2014 in Thailand opgepakt nadat het OM het land om informatie had gevraagd. Van Laarhoven werd door Nederland onder meer verdacht van het witwassen van drugsgeld, belastingontduiking en lidmaatschap van een criminele organisatie. Thailand besloot Van Laarhoven en zijn vrouw, die ook werd genoemd als verdachte terwijl er geen onderzoek naar haar liep, vervolgens zelf te vervolgen. Van Laarhoven kreeg meer dan honderd jaar celstraf opgelegd. Ook zijn vrouw belandde in de Thaise gevangenis.

Bijzonder kritisch

Het rechtshulpverzoek van Nederland werd in 2019 kritisch beoordeeld door de Nationale Ombudsman. Die vond dat het OM, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie onzorgvuldig waren toen zij Thailand in 2014 om informatie vroegen. De vrouw van Van Laarhoven had bijvoorbeeld niet genoemd moeten worden als verdachte. Ook de Tweede Kamer was bijzonder kritisch over de gang van zaken.

Na gesprekken tussen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en zijn Thaise ambtgenoot werd Van Laarhoven naar Nederland gebracht om hier de rest van zijn straf uit te zitten, die is omgezet naar de Nederlandse maatstaven. Zijn Thaise vrouw Kaen-In bleef in de Thaise gevangenis.