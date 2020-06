'Spil in opgerolde terreurgroep ronselde jongeren bij jeugdinstellingen'

Hardi N, die twee jaar geleden bij een grote actie werd opgepakt omdat hij samen met anderen een grote aanslag op een evenement in Nederland zou hebben willen plegen, werkte vlak voor zijn arrestatie in Nederlandse jeugdinstellingen met kwetsbare jongeren. Dat meldt RTL Nieuws.

Volgens RTL deed de politie uitgebreid onderzoek naar hem. In de zomer van 2018 begeleidde hij via een uitzendbureau kwetsbare kinderen in de jeugdzorg. Twee medewerkers zouden tegen de politie hebben verklaard dat hij tijdens zijn werk heeft geprobeerd mensen te bekeren tot de islam.

RTL schrijft dat het gedrag van Hardi N. opviel. Zo wilde hij vrouwen geen hand geven. Hij zou toegang hebben gehad tot zeker drie zorginstellingen in Hoogeveen, Glanerbrug en Doornenburg. Daar worden kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking, psychische stoornissen of ontwikkelingsproblemen begeleid.

Geen VOG

Volgens een van de instellingen probeerde N. zijn geloofsovertuiging aan de kinderen op te dringen. Daarom werd de samenwerking met hem beëindigd. N. zou niet alleen kinderen met een islamitische achtergrond geprobeerd hebben te bekeren.

Voor het werk in de instellingen was een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig, maar hij zou die zelf niet hebben gehad. Toch kon hij op zeker drie locaties aan de slag. Volgens RTL gebruikte hij de gegevens van een kennis die al langer stond ingeschreven bij het uitzendbureau. De instellingen hebben zijn identiteit niet gecontroleerd: ze gingen ervan uit dat het uitzendbureau dat deed.

Syriëganger

Hardi N. is van Iraakse afkomst en woonde in Arnhem. Hij was een bekende van de politie en werd eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. N. was onder behandeling voor een posttraumatische stressstoornis.

Eind november 2014 werd hij in Nederland opgepakt op verdenking van uitreizen naar Syrië, waar hij zich wilde aansluiten bij terreurgroep Jabhat al-Nusra. Ook zou hij jihadstrijders hebben gefinancierd.

N., die werkte als vreemdelingenbewaarder bij justitie, zei in 2015 bij zijn rechtszaak nooit de intentie te hebben gehad om zich bij een strijdgroep aan te sluiten. "Ik ben gelovig, maar niet radicaal. Radicalen zien me als een afvallige omdat ik voor de overheid werk. Ik was niks geks van plan."

Verijdelde aanslag

In 2016 kreeg N. anderhalf jaar gevangenisstraf voor het voorbereiden van terroristische misdrijven. Die straf werd in 2017 in hoger beroep omgezet in drie maanden en bijna twee jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Toen hij in september 2018 werd opgepakt voor het plannen van een aanslag op een groot evenement was die proefperiode nog niet voorbij.

Op een vakantiepark in Weert had hij kort voor zijn arrestatie geoefend met kalasjnikovs, handvuurwapens en bomvesten. Woensdag staat N. samen met vijf anderen terecht in de zaak.