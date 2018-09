Grote aanslag in Nederland verijdeld: dit is wat we weten

Verdachte

Van één van de verdachten is bekend om wie het gaat. Het is Hardi N. Hij wordt gezien als de spil in de groep. In 2014 werd hij gearresteerd op verdenking van uitreizen naar Syrië. Hij zei in 2015 tijdens zijn rechtszaak nooit de intentie te hebben gehad om zich bij een strijdgroep aan te sluiten. "Ik ben gelovig, maar niet radicaal."

Desondanks kreeg hij in 2016 anderhalf jaar gevangenisstraf voor het voorbereiden van terroristische misdrijven. Die straf werd in 2017 in hoger beroep omgezet in 3 maanden gevangenisstraf en 21 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar.