Wekdienst 5/6: Protest in Utrecht • Laatste dag onderhandelingen Britten en EU

Wat kun je vandaag verwachten?

Opnieuw een anti-racismedemonstratie, dit keer in Utrecht. Die begint om 18.30 uur op het Jaarbeursplein. Eerdere betogingen in onder meer Amsterdam en Rotterdam trokken duizenden mensen.

Emile Roemer komt met zijn eerste aanbevelingen als voorzitter van de taskforce arbeidsmigranten. Hij doet onder meer onderzoek naar huisvesting van arbeidsmigranten.

En het is de laatste dag van onderhandelingen over het handelsakkoord tussen de Britten en de EU. Een laatste kans om te voorkomen dat het een harde brexit wordt.

Wat heb je gemist?

Vannacht is er voor de tiende nacht gedemonstreerd in de Verenigde Staten tegen racisme en politiegeweld. Bij zo'n protest in de stad Buffalo in de staat New York is een man van 75 zwaargewond geraakt. Hij kwam ten val toen hij door de oproerpolitie tegen de grond werd geduwd. Eerst zei de politie dat de man gestruikeld was. Een video van het voorval wordt massaal gedeeld en heeft ervoor gezorgd dat er nu een intern onderzoek is gestart. Twee agenten zouden zijn geschorst.

Bekijk hier de beelden van het incident. Waarschuwing: de beelden van het incident kunnen als schokkend worden ervaren.