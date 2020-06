Rutte: ik ben anders gaan denken over Zwarte Piet

Premier Rutte heeft "grote veranderingen" doorgemaakt in zijn standpunt over Zwarte Piet. Hij heeft nu meer begrip voor mensen die zich gediscrimineerd voelen door de zwart geschminkte hulp van Sinterklaas, zo maakte hij duidelijk in een debat in de Tweede Kamer naar aanleiding van de anti-racismedemonstraties in Nederland.

Hij hoorde eerst tot de groep "Zwarte Piet is zwart", zei hij. Het gaat om de periode vanaf 2013 toen de discussie oplaaide naar aanleiding van een brief van de Verenigde Naties die opheldering vroeg over het stereotiepe beeld van Zwarte Piet bij het feest in december.

Denken

Rutte zegt dat hij in de loop van tijd veel mensen heeft ontmoet "met een donkere huidskleur die zeiden zich ongelofelijk gediscrimineerd te voelen omdat Zwarte Piet zwart was". Dat heeft de premier aan het denken gezet. "Dat is het laatste wat je wilt bij een Sinterklaasfeest."

Hij denkt dat Zwarte Piet over een aantal jaren verdwenen is. "Over een aantal jaren zullen er bijna geen Pieten meer zwart zijn."