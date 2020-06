'Stemmen gekocht voor Groep de Mos in Den Haag'

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn er in Den Haag stemmen gekocht van kiezers met een migratieachtergrond voor de lokale partij van Richard de Mos. Dat schrijft NRC op basis van tapverslagen van het corruptieonderzoek rond Groep de Mos.

In oktober 2019 deed de rijksrecherche invallen in de kantoren en woningen van toenmalig wethouders Richard de Mos en zijn collega en partijgenoot Rachid Guernaoui. Beiden zeggen niets fout te hebben gedaan.

Ook de woonadressen van drie Haagse ondernemers werden doorzocht. Een van hen, Erdinc A., zou in een afgeluisterd gesprek hebben verteld dat bij de raadsverkiezingen in ruil voor stemmen voor Groep de Mos "een financiële vergoeding" is betaald "aan partijen".

Zijn gesprekspartner, voorzitter van een Turks-Azerbeidzjaanse vereniging, zal worden beloond met een subsidie voor zijn vereniging omdat hij veel stemmen heeft geregeld. "Rachid en Richard zijn in onze handen", zou A. hebben gezegd.

Heel veel volmachtstemmen

Ook het hoge aantal volmachtstemmen bij sommige stembureaus in de stad wijzen volgens de krant mogelijk op stemfraude. Bij een stembureau in de Schilderswijk ging een derde van de uitgebrachte stemmen per volmacht. Dat is het hoogste percentage van heel Nederland. Gemiddeld is het zo'n 10 procent.

Tegenover NRC ontkent A. dat hij stemmen heeft gekocht, wat strafbaar is. "Het is één groot misverstand. In die telefoontjes heb ik maar wat geluld."