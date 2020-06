'Bijna de helft van de cafés en restaurants bleef dicht op 1 juni'

Reikhalzend keken horeca-ondernemers uit naar de heropening van hun zaak op 1 juni. Toch hield bijna de helft van de cafés en restaurants hun deuren dicht op pinkstermaandag, concludeert ING op basis van het aantal pinbetalingen in de horecazaken.

ING verzamelt de data van alle betalingen met ING-pinpassen. "Omdat ons marktaandeel zo groot is in Nederland kunnen we op basis daarvan zien welke cafés en restaurants op een bepaalde dag open zijn", zegt Marten van Garderen, consumenteneconoom bij ING.

Van Garderen zag de afgelopen maanden hoe het aantal betalingen instortte sinds de verplichte horecasluiting. Eind maart werd er nog maar bij ongeveer een kwart van de horecazaken gepind. "Dit zullen vooral afhaalrestaurants zijn geweest of cafés die koffie to go verkopen", zegt Van Garderen.

Afgelopen maandag konden mensen ook weer terecht op terrassen en aan restauranttafels. En dus schoot het aantal pinbetalingen omhoog, maar volgens ING dus niet naar een maximale capaciteit.

Niet rendabel

Dat er zo veel cafés en restaurants waren die op 1 juni nog gesloten waren, heeft allerlei redenen, zegt Van Garderen. Zo zijn er restaurants en cafés die nooit open zijn op maandag. "Daarnaast zijn er zaken die op locaties zitten waar nog nauwelijks klanten zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan eettentjes op universiteitscampussen of restaurants bij bedrijven waarvan al het personeel nog thuiswerkt."

Voor dat soort horecazaken is het nog niet rendabel om open te gaan, zegt Van Garderen. "Dat geldt ook voor heel grote restaurants die geen terras hebben." Binnen mogen cafés en restaurants nog maar maximaal dertig gasten ontvangen.

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland herkent zich in de argumenten die horecazaken hebben om dicht te blijven. Een woordvoerder voegt daar nog een reden aan toe: voor heel kleine zaken zou het niet lonen om open te gaan.

ING concludeert overigens dat het voor de ondernemers die hun deuren op 1 juni wel openden in veel gevallen een goede dag was. Mede dankzij het mooie weer lag de pinomzet van de cafés en restaurants 'slechts' 5 tot 10 procent lager dan die op pinkstermaandag in 2019.