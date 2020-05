Cafés mogen terrassen niet voor 1 juni al openen

Café-eigenaren mogen niet voor 1 juni om 12.00 uur al bezoekers op hun terrassen verwelkomen. "Tot de ingangsdatum van de nieuwe regels, gelden de huidige regels. En daarin staat echt heel duidelijk dat horecavoorzieningen zijn gesloten, behalve als afhaalpunt voor eten of drinken", zei Justitieminister Grapperhaus gisteravond.

Krap twee weken geleden maakte premier Rutte bekend dat de horeca op 1 juni onder bepaalde voorwaarden weer open mag. Zo moet op terrassen voldoende afstand worden gehouden en mogen restaurants maximaal dertig personen verwelkomen, inclusief personeel.

"En als het onverstandig is, doen we het niet", benadrukte Rutte bij die voorgenomen versoepeling. Maar aangezien er sinds de persconferentie geen sterke stijging van het aantal coronagevallen is geregistreerd en veel horecagelegenheden inmiddels zijn voorbereid op de nieuwe regels, hoopten ondernemers dat ze hun terrassen in het Pinksterweekend al op 30 of 31 mei konden openen.

'Niet goed te handhaven'

Maar uit het Veiligheidsberaad, waarin burgemeesters van 25 Veiligheidsregio's samenkomen, kwam gisteren het verzoek van burgemeesters aan het kabinet om de terrassen niet eerder open te laten gaan. Zij zouden dat niet goed kunnen handhaven.

Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, en tevens burgemeester van Nijmegen, zei daarover dat het "ingewikkeld genoeg wordt". "Als je daarin gaat zwabberen, wordt het ontzettend onduidelijk." Volgens Bruls hebben ondernemers daar uiteindelijk niets aan.

Het kabinet wil daarnaast niet dat de horeca op 1 juni vanaf middernacht opent, zoals bijvoorbeeld sommige kappers ook deden bij de opening op 11 mei. Dat moet voorkomen dat er in horecazaken allerlei feestjes of andere bijeenkomsten worden georganiseerd.

Besluit over versoepeling

Vandaag beslist het kabinet na overleg met het zogenoemde Outbreak Management Team over de versoepeling van de coronamaatregelen. De verwachting is dat de voorgenomen versoepelingen zoals het onder voorwaarden heropenen van musea, bioscopen, concertzalen en het voorgezet onderwijs per 1 juni doorgaan als de coronacijfers dat toelaten.

Met sportscholen lopen nog gesprekken over hoe ze de komende tijd open zouden kunnen, zegt politiek verslaggever Xander van de Wulp. Maar vanavond komt daar naar verwachting nog geen duidelijkheid over.

Om 19.00 uur volgt een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid.