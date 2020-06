Vier verdachten opgepakt voor 'grootste vondst crystal meth ooit in Europa'

De politie heeft vier verdachten opgepakt in verband met de vondst van 2500 kilo methamfetamine vorig jaar in Rotterdam. Het gaat om drie mannen tussen de 30 en 33 jaar en een vrouw van 39.

De drugs - volgens de politie met een straatwaarde van honderden miljoenen euro's - werden vorig jaar juni gevonden in een Rotterdams bedrijfspand. Ze lagen in een verborgen ruimte. Vlak daarna werd 17.500 liter aan chemicaliën voor de productie van drugs gevonden in een loods in Utrecht. De politie heeft de drugs verbrand.

De verdachten worden naast de drugsvangst ook in verband gebracht met drugslabs in Den Haag en Wateringen. Na de arrestaties zijn woningen in Den Haag en Rotterdam doorzocht. Het is niet bekend of de politie iets heeft gevonden.

De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit, meldt Omroep West. De verdachten worden donderdag voorgeleid aan de rechter.