Drie personen aangehouden bij inval drugslab, miljoenen aan drugs gevonden

In de schuur is een lab gevonden waar de harddrug crystal meth werd geproduceerd. Volgens de politie was het lab vol in bedrijf. "Kilo's fabricaten en halffabricaten werden aangetroffen", aldus de politie.

De politie ziet in toenemende mate internationale bendes bij de productie van deze drug. "Crystal meth is van Mexicaanse origine en wordt veel in de VS gebruikt. Nu wordt de drug ook gebruikt in Europa en dan is het makkelijker om hier ook een lab te hebben. Nederland is een goede locatie vanwege de goede logistieke voorzieningen en een groot achterland."

Volgens de politie heeft het nog lang geduurd voordat het lab veilig was gestopt en al het materiaal was afgevoerd. De Landelijke Recherche gaat verder met het onderzoek.