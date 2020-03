Vier jaar cel voor Mexicanen die crystal meth maakten op drijvend drugslab

De rechtbank heeft drie Mexicanen veroordeeld tot vier jaar cel voor het maken van crystal meth op een binnenvaartschip in Moerdijk. De kapitein van het schip krijgt een gevangenisstraf van 32 maanden, meldt Omroep Brabant.

Volgens de rechtbank is bewezen dat het drietal zo'n tien weken crystal meth produceerde in het 'drijvende drugslab'. "Dat is de meest gevaarlijke drug die momenteel op de markt wordt gebracht. Bijzonder verslavend", merkte de rechtbankvoorzitter op.

Het lab werd vorig jaar mei ontdekt in de haven van Moerdijk. De ontdekking was opzienbarend omdat er nooit eerder een drugslab op een boot werd gevonden. Ook het productieproces was uniek. Zo kon een deel van het drugsafval worden hergebruikt.

'Gevaarlijk chemisch proces'

De drie verdachten waren volgens de rechtbank niet 'de grote bazen' achter het laboratorium, maar ondergeschikten waren ze ook niet. "Het is een gevaarlijk chemisch proces en je moet weten wat je doet", oordeelde de rechtbank.

Kapitein Cor B., die zijn schip beschikbaar stelde, krijgt een lagere straf opgelegd. Volgens de rechtbank is hij wel medeplichtig maar is er geen bewijs dat hij ook meedeed aan de productie van de harddrugs.

Eerder gaf B. aan dat hij niet precies wist wat de Mexicanen op zijn schip deden. Hij dacht dat er op zijn schip een laboratorium werd gebouwd voor de productie van pillen.

Omdat hij zelf ook op het schip woonde, is het volgens de rechtbank ongeloofwaardig dat hij niet wist wat er allemaal plaatsvond. "Hij wist heel goed dat wat er op zijn schip gebeurde uiterst dubieus en illegaal was en te maken had met de productie van harddrugs."