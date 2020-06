Wekdienst 3/6: Protest tegen racisme in Rotterdam • Boa's voeren actie

Moet je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In tientallen steden waarschuwen boa's uitsluitend als ze mensen in de fout zien gaan, boetes worden niet uitgedeeld. Ze doen dit omdat ze een betere uitrusting willen om zichzelf te kunnen verdedigen.

Om 17.00 uur is er opnieuw een demonstratie tegen racisme, dit keer in Rotterdam. Een te kleine locatie werd door burgemeester Aboutaleb afgewezen. Nu zal de demonstratie plaatshebben op en rondom de Erasmusbrug.

Vanavond om 19.00 uur is er een persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge. Die is live te volgen op NPO 1, NPO Start, NPO Radio 1, NOS.nl, de NOS-app en onze socialemediakanalen.

Wat heb je gemist?

Opnieuw een nacht van protesten in de Verenigde Staten. De protesten lijken grotendeels vredig te zijn verlopen. Er zijn wel incidenten gemeld, maar de politie lijkt niet zo hard in te grijpen als gisteren. Toen werden alleen al in New York 700 mensen opgepakt. Volgens Amerikaanse media zijn in die stad nu enkele tientallen arrestaties verricht.

In Washington werd uren gedemonstreerd bij het Witte Huis, waar de sfeer over het algemeen goed is. Even werd de sfeer grimmig, toen er met flessen naar agenten werd gegooid. Volgens The New York Times riepen veel betogers op tot kalmte, waarna het weer rustig werd.