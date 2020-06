Ongeveer 5,5 procent van de bloeddonoren heeft antistoffen tegen coronavirus

Ongeveer 5,5 procent van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen het coronavirus dat de ziekte covid-19 veroorzaakt. Dat concludeert bloedbank Sanquin uit een tweede onderzoek onder 7000 vrijwilligers die tussen 10 en 20 mei plasma of bloed hebben gedoneerd aan de bloedbank.

Het percentage kan nog een klein beetje veranderen, zegt Hans Zaaijer, hoogleraar en arts-microbioloog bij Sanquin. "We hebben het onderzoek bijna afgerond, maar we zijn nog bezig met een paar laatste checks. Het uiteindelijke percentage kan daardoor een half procent hoger of lager uitvallen."

Groepsimmuniteit

Sanquin spreekt over een bescheiden stijging sinds de eerste peiling begin april. In de donaties die de bloedbank tussen 1 en 8 april ontving, trof Sanquin in ongeveer 3 procent van de gevallen antistoffen aan. "Ik vermoed dat de stijging gering is doordat we in het staartje van de epidemie zitten en doordat de maatregelen werken", zegt Zaaier.

"Wel zijn we nog mijlenver verwijderd van het scenario waarin we zogeheten groepsimmuniteit bereiken", voegt hij eraan toe. "Als het klopt dat mensen die een infectie hebben doorgemaakt meestal antistoffen aanmaken, dan is zeker 90 procent van de donoren nog niet in aanraking geweest met het virus."

Waardevolle indicatie

Uit dit onderzoek volgt niet automatisch dat 5,5 procent van de Nederlanders nu antistoffen heeft tegen het virus. Volgens Zaaijer geeft dit onderzoek een waardevolle indicatie van de situatie in Nederland, maar bloeddonoren zijn tussen de 18 en 79 jaar oud en niet representatief voor de hele bevolking.

Het RIVM heeft wel een representatieve steekproef van de bevolking in het zogeheten PIENTER-onderzoek. Dat onderzoek trof in april bij bijna vier procent van de deelnemers antistoffen aan tegen het coronavirus.

Het is overigens niet zeker dat mensen met antistoffen tegen het coronavirus volledig en langdurig zijn beschermd tegen een nieuwe infectie. Niet alle antistoffen kunnen even goed virusdeeltjes onschadelijk maken en naast antistoffen spelen ook immuuncellen een belangrijke rol bij onze afweer.