Halsema over Dam-protest: we beschikten niet over de juiste informatie

Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat de autoriteiten niet beschikten over de juiste informatie bij het anti-racismeprotest van maandag. Dat staat in een brief, waarin Halsema voor de Amsterdamse gemeenteraad alle feiten op een rijtje zet. "Achteraf constateren wij dat onze informatiepositie niet goed was; de driehoek beschikte niet over realistische aantallen. Dat moet in de toekomst beter", schrijft Halsema.

Er kwamen zo'n vijfduizend betogers naar de Dam in Amsterdam, veel meer dan de 250 tot 300 mensen waar vooraf door de organisatoren en de politie rekening mee werd gehouden.

Door de drukte konden mensen geen anderhalve meter afstand meer houden. Een van de organisatoren van het protest heeft de betogers opgeroepen om in thuisquarantaine te gaan en de GGD in te schakelen bij klachten. IC-coördinator Ernst Kuipers zei dat de kans reëel is dat er coronabesmettingen zijn door het protest.

"Als de driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie, red.) informatie had gehad waaruit zou blijken dat er meer mensen naar de demonstratie zouden komen, dan had de driehoek vanzelfsprekend en zoals gebruikelijk maatregelen getroffen", staat in de brief. Halsema denkt daarbij aan het verplaatsen van de demonstratie naar een andere locatie of spreiding van de demonstratie over meerdere plekken in de stad.

Andere maatregelen

Rond 17.00 uur was al duidelijk dat er op de Dam niet voldoende afstand gehouden kon worden. "Maar de politie adviseerde mij de demonstratie niet te ontbinden vanwege het gevaar op escalatie en geweld", schrijft Halsema. "De politie schatte in dat uitstroom uit eigen beweging een veiliger oplossing was dan handhavend optreden."

In de brief wordt overigens geen melding gemaakt van andere maatregelen die zijn overwogen om de mensenmassa op de Dam te laten slinken, zoals het afsluiten van toegangswegen of de betogers oproepen om vanwege de drukte naar huis te gaan. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zei gisteravond dat aan hem is verzekerd dat er wel andere maatregelen waren voorbereid.

Halsema ligt onder vuur na het protest. Onder meer vanuit de lokale en landelijke politiek klinkt kritiek.