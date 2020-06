Oud-burgemeester Weert zat fout bij subsidie aan eigen stichting

Voormalig burgemeester Jos Heijmans (D66) van Weert is in de fout gegaan bij de toekenning van subsidiegelden aan een jongerenstichting waarvan hijzelf destijds de voorzitter was. Die conclusie trekt het adviesbureau Berenschot in een onderzoek naar de integriteit van Heijmans.

Heijmans raakte in opspraak toen de krant De Limburger in januari onthulde dat hij als burgemeester van Weert 23.000 euro aan de jongerenstichting had gegeven.

Uit het onderzoek blijkt nu dat Heijmans daar geen mandaat voor had, omdat de toekenning van subsidies een zaak is van het volledige college van B en W en niet alleen van de burgemeester. Daarnaast is de schijn van belangenverstrengeling ontstaan en is niet gehandeld in lijn met de gedragscode van de gemeente, aldus het rapport dat vanavond werd gepresenteerd.

Rommelig

Ook in andere gevallen is de toekenning van subsidies rommelig verlopen, omdat er geen collegebesluit over was genomen of omdat niet duidelijk was op basis waarvan subsidies werden toegekend. Morgen vergadert de gemeenteraad over de bevindingen van Berenschot. Heijmans zal dan een verklaring afleggen, meldt 1Limburg.

Heijmans legde eind januari zijn functie tijdelijk neer in afwachting van het onderzoek. In mei meldde hij zich ziek en zei hij niet meer terug te keren als burgemeester. Ina Leppink werd benoemd als waarnemer.

Ook raadslid onderzocht

Ook de rol van het Weertse PvdA-raadslid Fanida Kadra werd onderzocht door Berenschot, omdat zij een deeltijdbaan heeft bij de stichting waarvan Heijmans voorzitter was. Zij heeft in de ogen van de onderzoekers niets verkeerds gedaan, is integer gebleven en heeft haar werk voor de jongerenstichting gescheiden van haar taken als raadslid.

Vanwege de werkrelatie tussen Kadra en Heijmans heeft De Limburger via een Wob-procedure inzage gevraagd in de schriftelijke correspondentie tussen die twee. Om te voorkomen dat de gemeente Weert die correspondentie aan de krant overdraagt heeft Heijmans een kort geding tegen de gemeente aangespannen. Dat kort geding dient maandag.