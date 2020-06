Kamer stemt tegen handelsverdrag met Zuid-Amerikaanse landen

De Tweede Kamer heeft tegen het Mercosur-verdrag gestemd. Het handelsakkoord tussen de EU en de Zuid-Amerikaanse douane-unie Mercosur die bestaat uit Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay, werd vorig jaar gesloten in Brussel.

Het akkoord had volgend jaar moeten ingaan. Het doel is dat handel tussen beide blokken makkelijker en dus goedkoper wordt. Jaarlijks is de handel tussen de EU en de Mercosur-landen tientallen miljarden euro waard.

De Partij voor de Dieren had een motie ingediend om de steun voor het verdrag in te trekken. Redenen die de partij daarvoor geeft zijn lagere standaarden in de landbouw, oneerlijke concurrentie voor Europese boeren, fraude met Braziliaans vlees voor de Europese markten en het feit dat er geen dwingende afspraken zijn gemaakt om de Amazone beschermen.

ChristenUnie

Het overgrote deel van de oppositie en coalitiepartij ChristenUnie steunden de motie. "Mercosur van tafel. Tijdperk van vrijhandelsverdragen is voorbij", reageerde PvdD-leider Ouwehand.

Nederland is niet het enige land waar het Mercosur-verdrag omstreden is. De Franse president Macron zei eerder dat hij het akkoord niet wil ondertekenen als Brazilië niet meer doet tegen ontbossing van de Amazone.

Om het verdrag in te laten gaan, moeten alle EU-landen het ratificeren. Ook moet het Europees parlement ermee in instemmen.

In februari stemde de Tweede Kamer nog in met CETA, het handelsverdrag met Canada. De ChristenUnie was aanvankelijk tegen dat verdrag, maar stemde na toezeggingen van het kabinet voor.