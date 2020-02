Kaag komt ChristenUnie tegemoet over handelsverdrag CETA

Minister Kaag van Buitenlandse Handel is bereid te kijken naar de waarborgen die de ChristenUnie wil voor steun aan het handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA). Ze wil zich inzetten voor meer controle naar de veiligheid van voedsel dat Canada exporteert. De steun van de kleinste regeringspartij is cruciaal voor een meerderheid in de Tweede Kamer.

Op de tweede dag van het debat over CETA zei Kaag dat ze bereid is om, via de Europese Commissie, bij Canada aan te dringen op meer controles bij boerenbedrijven waar vlees voor de export wordt geproduceerd. De ChristenUnie had daarop aangedrongen, om te voorkomen dat er bijvoorbeeld hormoonvlees op de Nederlandse markt komt.

Volgens Kaag is vlees met groeihormonen nu al verboden op de Europese markt. "De Europese normen blijven van kracht. Chloorkip of -koe komt er ook niet in." Toch wil ze aandringen op meer controles. "Maar het blijft een inzet. We kunnen het vragen, maar Canada moet er wel mee akkoord gaan."

Oppositie eensgezind

Ook is de minister bereid om te kijken naar extra capaciteit bij de Nederlandse douane voor controle op producten. Daar had de ChristenUnie ook om gevraagd.

Bijna alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer, van links tot rechts, zijn tegenstander van het vrijhandelsverdrag met Canada. Ze vinden dat er te weinig garanties zijn voor eerlijke handel, het milieu en dierenwelzijn, of dat we door het verdrag een deel van onze soevereiniteit kwijtraken. Ook veel maatschappelijke organisaties zijn tegen.

Volgens Kaag wordt er al jaren een campagne gevoerd tegen het verdrag, die niet op feiten is gebaseerd. "Veel van wat er circuleert, ook op sociale media, is niet waar." Gisteren zei Kaag dat het "onbestaanbaar" is, dat het Nederlandse parlement CETA verwerpt.