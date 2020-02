Tweede Kamer stemt met krappe meerderheid voor CETA-verdrag

De Tweede Kamer heeft met een kleine meerderheid ingestemd met het CETA-verdrag, het Europese handelsverdrag met Canada. De ChristenUnie was eerst tegen, maar stemde na toezeggingen van het kabinet voor. De PvdA was tot vorig jaar voor maar stemde tegen, ook oud-minister Ploumen.

Door afwezigheid van een aantal Kamerleden kwam de uitslag op 72 stemmen voor en 69 stemmen tegen. Dat er enkele Kamerleden niet bij de stemming waren, maakte geen verschil voor het eindresultaat.

Maar de uitslag zegt wel iets over de kans dat de Eerste Kamer het verdrag ook goedkeurt. Die is niet groot. Als alle partijen daar net zo stemmen als in de Tweede Kamer, dan is daar geen meerderheid. Het kabinet komt zes zetels tekort.

Onbestaanbaar

Minister Kaag heeft het "onbestaanbaar" genoemd als Nederland het verdrag na jaren onderhandelen niet zou goedkeuren. Hoe het kabinet dit probleem wil aanpakken is nog onduidelijk.

Van de 27 lidstaten hebben tot nu toe 13 landen ingestemd. Het handelsverdrag is voor het grootste deel al wel in werking getreden, dankzij de goedkeuring door het Europees Parlement.