Kaag: onbestaanbaar dat Kamer handelsverdrag CETA afkeurt

Het is "onbestaanbaar" dat het Europese handelsverdrag met Canada vandaag niet door de Tweede Kamer wordt goedgekeurd. Dat zei minister Kaag voor aanvang van het debat over CETA. "Dat zou voor Nederland een blamage zijn."

Het debat over CETA is net begonnen. Het is nog de vraag of een meerderheid zich erachter schaart. Alleen VVD, CDA en D66 zijn duidelijk voorstander.

De PvdA trok in oktober vorig jaar de steun in omdat volgens partijleider Asscher eerlijke arbeid, milieu en dierenwelzijn niet goed zijn geregeld in het verdrag. Voor het kabinet is dat een tegenvaller omdat in het vorige kabinet toenmalig PvdA-minister Ploumen, nu Kamerlid, zich juist voor CETA inzette.

D66-leider Jetten vroeg aan het begin van het debat waarom PvdA-Kamerlid Van den Hul vandaag het woord voert. "Het zou de heer Asscher en mevrouw Ploumen sieren als zij zouden deelnemen aan dit debat." Zijn verzoek om de twee PvdA'ers alsnog uit te nodigen, kreeg weinig steun.