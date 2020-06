Rustige ochtendspits op eerste dag 'normale' dienstregeling

Aanvankelijk hielden conducteurs en machinisten hun hart vast voor vandaag. Ze waren bang dat het opstarten van de normale dienstregeling zou leiden tot te veel drukte in de trein.

"We kijken de komende periode hoe het gaat", zegt de woordvoerder van NS daar nu over. Op stations en in de trein zijn al allerlei maatregelen genomen om eventuele reizigersstromen in goede banen te leiden. Zo zijn de trappen op stations in tweeën gedeeld met lijnen, om te voorkomen dat mensen door elkaar naar boven en beneden lopen. In de trein is met groene stickers aangegeven waar je kunt zitten.

Niet voor iedereen plek

Volgens de NS-woordvoerder zijn reizigers er inmiddels misschien van doordrongen dat in het openbaar vervoer niet meer voor iedereen plek is, hoewel de treinen naar Zandvoort dit Pinksterweekend nog vol stroomden. De oproep om niet-noodzakelijke treinreizen over te slaan, geldt nog steeds, benadrukt de woordvoerder. "Maar die oproep is wel een beetje bijgesteld. We hebben ook gezegd dat er vanaf deze maand iets meer plek is."

De meeste treinen rijden sinds vanochtend weer volgens het spoorboekje, op enkele nachttreinen en spitstreinen na. Op sociale media delen reizigers en NS-medewerkers - de mondkapjesplicht geldt ook voor conducteurs - met de hashtag #treinleven hun ervaringen: