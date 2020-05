Conducteur hoeft niet actief op zoek naar reiziger zonder mondkapje

Conducteurs en controleurs in het openbaar vervoer hoeven vanaf 1 juni niet actief op zoek naar reizigers die zich niet aan de corona-voorschriften houden. Dat blijkt uit het protocol dat de OV-sector heeft opgesteld, samen met het Rijk en de bedrijven in het openbaar vervoer.

In het protocol staat dat conducteurs in de treinen en controleurs in het stads- en streekvervoer niet actief overtredingen van de regels gaan opsporen. Hun taak blijft beperkt tot het houden van toezicht. In de praktijk betekent dat het informeren en aanspreken van de reizigers. Als mensen zich dan niet aanpassen, kunnen ze een boete krijgen.

Eerder werd al bekend dat vanaf juni het openbaar vervoer weer grotendeels volgens de normale dienstregeling gaat rijden. Het dragen van mondkapjes wordt dan verplicht. Mensen krijgen het dringende advies om ruim voordat ze de bus, tram, trein of metro instappen hun mondkapje op te doen.

Groene stickers

In de trein zijn staanplaatsen niet overal meer toegestaan en mogen niet alle zitplaatsen worden gebruikt.

"Om verantwoord reizen mogelijk te maken, zijn alleen de stoelen aan de raamzijde beschikbaar. Deze zijn met een groene sticker aangeduid. Daarmee zijn in een trein ongeveer 50 procent van de stoelen beschikbaar", zegt een NS-woordvoerder. "Als er geen groene stoel beschikbaar is, moeten we reizigers helaas verzoeken om een volgende trein te nemen".

Ook op de stations zijn de maatregelen straks zichtbaar: "Daar zijn stickers, pictogrammen en afstandslijnen aangebracht om deze onder de aandacht te brengen".

NS is komende tijd druk met het plakken van stickers in de honderden treinen: