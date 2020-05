NS-personeel tegen Rutte: wij zijn nerveus voor 1 juni

Personeel van de Nederlandse Spoorwegen houdt het hart vast voor 1 juni, de dag dat de treinen weer volgens de normale dienstregeling gaan rijden. Conducteurs en machinisten zijn bang dat het veel te druk wordt in het openbaar vervoer, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties waarin het coronavirus zich weer makkelijk kan verspreiden.

De NS'ers maakten hun zorgen vanochtend duidelijk aan staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en premier Rutte. Die brachten een werkbezoek aan station Den Haag Centraal. Rutte brengt deze weken regelmatig bezoeken aan cruciale sectoren. Eerder bezocht hij onder meer een ziekenhuis, een school en een afvalverwerker.

Op 1 juni gaat de gewone dienstregeling weer in, maar de treinen mogen maar voor 40 procent gevuld zijn met passagiers. Die moeten ook nog verplicht een mondkapje dragen. Conducteurs moeten daarop gaan toezien, en kunnen in het uiterste geval ook een boete opleggen.

Niet voor leuke tripjes

De medewerkers vertelden de kabinetsleden dat ze nu al merken dat het drukker wordt op de stations en in de treinen. Al een aantal keer werd een trein stilgezet, omdat er te veel mensen binnen waren.

Rutte en Van Veldhoven maakten nog eens duidelijk dat ook na 1 juni het devies blijft dat het openbaar niet bedoeld is voor leuke tripjes. "Het is bedoeld voor mensen die het niet kunnen missen, die ermee naar hun werk moeten", zei Rutte. "En zelfs tegen die mensen zeggen we: werk zo veel mogelijk gespreid, zodat het niet te druk wordt in bus, tram en trein."

De premier heeft er vertrouwen in dat de situatie beheersbaar blijft. "Als je kijkt hoe het tot nu toe gaat met de beperkingen, doen we het eigenlijk best netjes in Nederland."

Miljarden verliezen

NS-topman Roger van Boxtel erkent dat er een zware taak komt te liggen bij de medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service van zijn bedrijf. Die moeten reizigers gaan aanspreken op hun gedrag en desnoods boetes van mogelijk honderden euro's gaan uitschrijven.

Maar als er een vervelende situatie ontstaat kan snel de politie worden ingeschakeld, maakte hij duidelijk. Al het personeel in de treinen wordt uitgerust met mondkapjes, handgel en desnoods spatschermen.

"Het klinkt gek voor een vervoerder, maar ik doe een dringend beroep op iedereen: kom niet met de trein als het niet nodig is", zei Van Boxtel. "Al voelen we dit wel enorm in onze portemonnee, we gaan miljarden verliezen." Een kapitaalinjectie door de overheid in NS is volgens hem dan ook hard nodig.

Een andere oplossing zou zijn dat de treinkaartjes twee keer zo duur zouden worden. Van Boxtel: "Dat gaan we echt niet doen, hoor."