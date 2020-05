Protesten in VS zijn 'natuurlijke reactie van mensen die geen uitweg zien'

"Rellen zijn de taal van mensen die niet worden gehoord." Martin Luther King zei het ruim vijftig jaar geleden en het sluit naadloos aan bij de borrelende onrust in de VS nu. Want politiegeweld is volgens activisten en deskundigen maar een deel van het probleem.

"Een groot deel van de zwarte bevolking in Amerikaanse steden leeft al generaties lang in armoede. Met weinig kansen om vooruit te komen", zegt Sara Polak, universitair docent Amerikanistiek (UL). "De systematische onderdrukking van zwarte mensen is een landelijk probleem. Daarom kan overal in de VS de vlam in de pan slaan."

Golf van demonstraties

Dat is in het verleden al geregeld gebeurd en ditmaal is de dood van George Floyd in Minneapolis de aanleiding. Bij zijn arrestatie hield een witte agent minutenlang zijn knie op de nek van de zwarte arrestant gedrukt.

Omstanders filmden de fatale arrestatie en de beelden leidden tot een golf van demonstraties in Amerikaanse steden. Dit is het zoveelste voorbeeld van systematisch geweld tegen zwarten, zeggen boze actievoerders. De agent is opgepakt op verdenking van doodslag.

In diverse steden waren er de afgelopen dagen confrontaties tussen de politie en actievoerders: