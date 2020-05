Een diepgeworteld probleem: buitensporig politiegeweld tegen zwarte Amerikanen

Floyd laat duidelijk blijken dat hij niet meer kan ademen. "I can't breathe", roept hij. "Mijn maag doet pijn. Mijn nek doet pijn. Alles doet pijn." Floyd verliest zijn bewustzijn, maar de agent houdt nog vier minuten langer de knie op zijn nek. Niet lang daarna wordt hij dood verklaard in het ziekenhuis.

De dood deed meteen denken aan Eric Garner, een zwarte New Yorker die in 2014 na een verboden wurggreep door een agent om het leven kwam. Ook Garner riep vlak voordat hij stierf "I can't breathe". Die zin werd de strijdkreet van Black Lives Matter bij de vele protesten die zouden volgen tegen politiegeweld.

Escalatie van geweld

Buitensporig geweld van de autoriteiten tegen Afro-Amerikanen is zo oud als de VS zelf. Kleine vergrijpen en ogenschijnlijk onschuldige handelingen kunnen leiden tot een snelle escalatie van politiegeweld. De 12-jarige Tamir Rice werd doodgeschoten toen hij buiten aan het spelen was met een speelgoedpistool. Walter Scott werd aangehouden omdat het remlicht van zijn auto stuk was. De agent schoot later de wegrennende Scott in zijn rug dood. Philando Castile werd doorzeefd met politiekogels bij een reguliere verkeerscontrole. Eric Garner werd aangehouden omdat hij losse sigaretten verkocht op straat.

Het wantrouwen onder zwarte inwoners van de VS tegenover de politie is dan ook groot. Zij weten dat een confrontatie met de politie kan leiden tot de dood, een diepgewortelde angst die vreemd is voor witte Amerikanen. De komst van camera's op mobiele telefoons heeft het probleem zichtbaarder gemaakt voor de rest van de samenleving.

Politiecultuur besmet met racisme

Maar heeft dit geleid tot verregaande hervormingen bij de Amerikaanse politie? Het korte antwoord op die belangrijke vraag: grotendeels niet. De politiecultuur in de VS is besmet met racisme. In 2014 werd Michael Brown doodgeschoten door een witte agent in Ferguson, in de staat Missouri. Driekwart van de bevolking van Ferguson is zwart, maar het plaatselijke politiekorps bestaat grotendeels uit witte agenten.

Het ministerie van Justitie deed een diepgaand onderzoek naar het korps. In snoeiharde bewoordingen concludeerde het ministerie dat er sprake was van wijdverbreid racisme bij agenten. Er was een cultuur om zwarte inwoners zonder enige aanleiding zoveel mogelijk boetes aan te smeren om zo de kas van het politiekorps te spekken.

Een ander bekend voorbeeld is Rodney King, een zwarte man die in 1991 werd afgeranseld door vier agenten van het Los Angeles Police Department (LAPD). Het was een van de eerste voorbeelden van politiegeweld die door omstanders op video werd vastgelegd. De vrijspraak van de vier agenten leidde in 1992 tot een van de hevigste rassenrellen uit de Amerikaanse geschiedenis.

CNN maakte deze video over de gewelddadige arrestatie van Rodney King: