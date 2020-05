Nederland hoopt op snelle uitslag Surinaamse verkiezingen

Nederland hoopt dat er snel een uitslag komt van de Surinaamse parlementsverkiezingen van afgelopen maandag. Dat staat in een verklaring van de Nederlandse ambassade in Paramaribo, die is opgesteld in overleg met andere EU-landen en Groot-Brittannië.

De landen hebben de verkiezingen van nabij gevolgd, schrijft de ambassade. Daarbij is ook het stemmen, tellen en verwerken van de resultaten geobserveerd. De vertegenwoordigers van de landen roepen alle partijen in Suriname op het democratisch proces te respecteren, zodat het vreedzaam en ordelijk kan worden afgerond.

Na vier dagen is er nog steeds geen officiële uitslag. Vandaag gaat het verwerken van de stembiljetten verder. Dat gebeurt in een grote sporthal in Paramaribo waar alle uitslagen van de stembureaus zijn binnengekomen.

Blij met verlenging

Verder sluiten ze zich aan de voorlopige conclusies van de waarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Caricom, een Caribische handelsorganisatie. Die zeiden eerder dat de verkiezingen weliswaar rommelig waren verlopen, maar dat er geen grote onjuistheden zijn vastgesteld. Hier en daar zijn kleine, menselijke incidenten gerapporteerd, maar van fraude was geen sprake.

De OAS-waarnemers hebben wel hun zorgen geuit over een gesprek tussen de Surinaamse president Bouterse en voorzitter Van Dijk-Silos van de onafhankelijke kiescommissie op de verkiezingsdag.

De EU-landen zijn blij dat de OAS-missie besloten heeft enkele dagen langer te blijven omdat er nog geen uitslag is.

Bouterse wil hertelling

Inmiddels is wel duidelijk dat de VHP van Chan Santokhi de verkiezingen heeft gewonnen. De NDP van Desi Bouterse blijft ver achter, blijkt uit de tellingen. Bouterse liet donderdag weten dat hij een hertelling wil in alle stembureaus.