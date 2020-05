Bouterse stevent af op verlies bij verkiezingen Suriname, oppositie viert al feest

De partij van president Desi Bouterse stevent af op een forse nederlaag bij de parlementsverkiezingen in Suriname. Dat blijkt uit een prognose, nu 65 procent van de stemmen is geteld. De oppositiepartij VHP van Chan Santokhi lijkt de grote winnaar te worden.

Volgens de prognose behaalt de VHP 21 zetels, terwijl de NDP van Bouterse van 26 naar 15 zetels zakt. De ABOP van Ronnie Brunswijk staat op 8 zetels.

"Dit laat zien dat de NDP van Bouterse wordt afgerekend op het beleid van de afgelopen jaren", zegt correspondent Nina Jurna. "Het geeft ook aan dat er strategisch is gestemd, want kiezers hebben niet voor kleine partijen gekozen."

De partijen lijken nu al vooruit te lopen op de uitslag. "De VHP is al in een feeststemming. Bij de NDP is het helemaal uitgestorven. Dat geeft ook aan wat de situatie is." Santokhi heeft op een partijbijeenkomst een toespraak gehouden. "Vandaag is aangetoond dat het volk het huidig beleid heeft afgewezen", zei hij volgens Starnieuws.

Gevolgen voor Bouterse

Jurna denkt dat de uitslag ook grote gevolgen heeft voor het presidentschap van Bouterse. "Het echte spel gaat nu beginnen. De kans dat hij nog een keer tot president wordt gekozen is klein. In het parlement wordt de president gekozen. Daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig, oftewel 34 zetels. Als de NDP nu fors verliest, dan lukt het de VHP misschien om samen met een aantal andere oppositiepartijen genoeg zetels bij elkaar te sprokkelen om zelf een president te kiezen."

Bouterse blijft in elk geval aan tot 12 augustus, daarna zou hij mogelijk weer 'gewoon' burger kunnen zijn, zegt Jurna. Ze wijst erop dat hij eind vorig jaar is veroordeeld tot 20 jaar cel voor de Decembermoorden. "Zolang hij president is, heeft hij de macht en is hij onschendbaar en zijn beroep loopt nog. Maar als dat na 12 augustus verandert, kan het zijn dat de rechter verder gaat met de zaak en er vaart achter gaat zetten."

Chaotische stembusgang

De stembussen werden om 21.00 uur lokale tijd (02.00 uur in Nederland) gesloten. De stembureaus bleven langer open omdat er lange rijen stonden.

Santokhi van oppositiepartij VHP (Vooruitstrevende Hervormings Partij) maakte melding van tientallen gevallen van mogelijke verkiezingsfraude, zoals het verwijderen van mensen van politieke partijen bij stemlokalen. Hij sprak van de slechtste verkiezingen ooit in Suriname.

De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau zei tegen de krant De Ware Tijd dat het "een chaos" was. "In mijn twintigjarige carrière bij het kiesbureau heb ik nog nooit zoveel ellende gezien."