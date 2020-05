Stembureaus in Suriname zijn open na chaotische aanloop naar verkiezingen

In Suriname zijn om 07.00 uur lokale tijd (12.00 uur Nederlandse tijd) de stembureaus geopend voor de parlementsverkiezingen. President Desi Bouterse, de voorzitter van de NDP-partij, bracht kort daarna zijn stem uit. Hij kwam vlak voor half acht als eerste kiezer aan de beurt in een stembureau in het noorden van hoofdstad Paramaribo.

De aanloop naar de verkiezingen verliep chaotisch. Zondagavond had Bouterse de 383.000 kiezers in het land opgeroepen om hun stem uit te brengen. Hij deed dat nadat de krant De Ware Tijd kort daarvoor had gemeld dat de verkiezingen van vandaag mogelijk zouden worden uitgesteld.

Bouterse stelde eerder dat zijn land al 33 jaar een goede reputatie heeft als het gaat om het organiseren van eerlijke verkiezingen, zonder wanorde of geweld. "Wij mogen onderling van mening verschillen maar wanneer het gaat om de stembusgang, bent u de baas. U bepaalt. Het gaat immers om vrije en geheime verkiezingen."

Volgens de laatste opiniepeiling stevent de NDP af op een flinke verkiezingsnederlaag en wint vooral de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) van oppositieleider Chan Santokhi.

Maatregelen

Door de coronacrisis verlopen de verkiezingen anders dan voorgaande jaren. De inrichting van de stembureaus is aangepast, zodat iedereen 1,5 meter afstand kan bewaren. De medewerkers op de stembureaus dragen een mondkapje, kiezers mogen zelf beslissen of ze dat willen. De linkerpink wordt niet in verkiezingsinkt gedoopt, maar gekleurd met een wattenstaafje. Ook worden de rode stempotloden na iedere kiezer vervangen.

De eerste uitslagen worden rond middernacht lokale tijd verwacht.