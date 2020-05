Veel jonge Surinaamse kiezers geloven niet meer in de NDP van Bouterse

Maandag kiezen de Surinamers een nieuw parlement. Dat doen ze op een aangepaste manier vanwege de coronacrisis. De aanloop naar die verkiezingen en de campagne verliep chaotisch, en dat kwam niet alleen door de crisismaatregelen.

Een resolutie met maatregelen die president Desi Bouterse de afgelopen dagen aankondigde om de verkiezingen veilig te laten verlopen, leidde tot felle kritiek van politieke partijen en de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau. Op basis van die resolutie zou de voorzitter van elk stembureau zelf kunnen besluiten om te stoppen met het tellen van de stemmen in verband met de coronamaatregelen. Volgens critici is dat in strijd met de wet.

Geen vertrouwen

Inmiddels heeft de regering dat deel van de resolutie aangepast, maar de onrust draagt niet bij aan het vertrouwen van de kiezers in een eerlijke stembusgang, zo blijkt uit de recente opiniepeiling van Instituut IDOS.

De grote vraag is of de Nationale Democratische Partij (NDP) van Desi Bouterse een meerderheid houdt in het parlement, en daarmee de huidige president opnieuw kan kiezen. Op dit moment bezet de NDP 26 van de 51 zetels in de Nationale Assemblee.

Volgens de laatste opiniepeiling stevent de partij af op een flinke verkiezingsnederlaag en wint vooral de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) van oppositieleider Chan Stanthoki veel stemmen. Opiniepeiler IDOS verwacht dat de NDP niet meer dan zeventien zetels zal halen. Ruim 40 procent van de kiezers twijfelt nog altijd.