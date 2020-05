Doodgeschoten man in Rotterdam was bekende van de politie

De man die vanochtend werd doodgeschoten in de Rotterdamse wijk IJsselmonde, is de 30-jarige Merwin Frans. Hij was bekend bij de politie, maar had geen veroordelingen op zijn naam staan.

De politie heeft kort na de moord twee verdachten opgepakt, een man van 21 uit Dordrecht en een man van 20 uit Capelle aan den IJssel. Getuigen zagen na de schietpartij een goudkleurig busje wegrijden.

De politie vermoedt dat de twee verdachten daarna zijn overgestapt in een andere auto, die door agenten werd gezien. Na een achtervolging crashte de auto en probeerde het tweetal weg te rennen. Na een waarschuwingsschot konden agenten hen arresteren.

Meer liquidaties

De moord vanochtend is al de derde liquidatie in Rotterdam en omgeving in ruim een maand tijd. In Dordrecht werd eind april de 42-jarige Johnny Henriques geliquideerd. Hij werd van dichtbij onder vuur genomen, toen hij zijn auto parkeerde bij zijn huis.

Eerder deze maand werd in Rotterdam de 25-jarige Ibrahim Azaim doodgeschoten. Getuigen zagen na de liquidatie twee mannen wegrennen en in een auto stappen. Die vermoedelijke vluchtauto werd later iets verderop uitgebrand teruggevonden. Vanochtend volgde dus de moord op Merwin Frans, in de voortuin van zijn huis.

Crimineel milieu

Alle slachtoffers waren vermoedelijk actief in het criminele circuit. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de schietincidenten, maar weet nog niet of dat zo is.

De afgelopen weken zijn ook meerdere keren panden beschoten in Rotterdam. Die incidenten zijn vermoedelijk wel met elkaar verbonden. De politie heeft twee verdachten opgepakt, die bij meerdere beschietingen betrokken zouden zijn geweest.