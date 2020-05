Opnieuw huis beschoten in Rotterdam

Een woning in Rotterdam-West is vanochtend beschoten. In de woning zijn meerdere kogelgaten aangetroffen, op straat liggen hulzen. Volgens de eerste berichten raakte niemand gewond.

Het is de vierde keer deze week dat in Rotterdam een pand onder vuur wordt genomen.

Vanochtend was er voor de schietpartij een ruzie, zegt een buurtbewoner bij Rijnmond. Hij werd rond 05.00 uur wakker van harde knallen en hoorde geschreeuw. Een andere bewoner zegt vijf schoten te hebben gehoord waarna een auto hard wegreed.

De politie doet onderzoek en kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd,

Een week geleden werd iets verderop in Rotterdam-West ook een huis beschoten. Zondag namen onbekenden een winkel onder vuur in Rotterdam-Delfshaven. Dinsdag gebeurde hetzelfde bij een Surinaams eethuis in Rotterdam-Kralingen. In Rotterdam-Noord werd zondagavond een 25-jarige man op straat doodgeschoten. Daarbij ging het vrijwel zeker om een afrekening in het criminele circuit.